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ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले का चार दिवसीय आयोजन श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रात ठीक 12 बजे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में शाही स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। मेले के समापन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। उन्होंने सरोवर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 32 धर्मशालाओं के लिए दो करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर करने की घोषणा भी की। मेले में इस बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन के पवित्र सरोवरों में स्नान किया और माथा टेककर परिवार की सुख-शांति की कामना की। आधी रात 12 बजे शाही स्नान के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। स्नान के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए गए थे। इस बार स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरोवर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और हाथ-पांव धोकर धार्मिक परंपरा में आस्था जताई। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके मोबाइल फोन से सेल्फी भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री का यह सहज अंदाज श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वहीं, 32 धर्मशालाओं के लिए दो करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर होने से धर्मशाला प्रबंधन से जुड़े लोगों में खुशी देखने को मिली। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि इस बार साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम बेहतर रहे। स्नान और पूजा-अर्चना के बाद कई श्रद्धालु रात को ही घरों के लिए रवाना हो गए, जबकि कुछ सुबह तक मेले में मौजूद रहे। इसी के साथ चार दिवसीय ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।

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