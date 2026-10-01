यमुनानगर में ईंट भट्ठा ठेकेदार इरफान के हत्यारों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर पोस्टमार्टम को तैयार हुए परिजन

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छछरौली खंड के गांव जयधर में बुधवार सुबह खेतों में मृत मिले विजय कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय इरफान केशव के मामले में बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने विरोध जताया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बाद में थाना छछरौली प्रभारी वेदपाल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए।

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