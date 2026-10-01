Yamuna Nagar News: ओबीसी हक के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 01 Oct 2026 01:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जातिगत जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों के लिए कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया गया। पंचायत भवन के सामने बंद पेट्रोल पंप परिसर में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना कराने, जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्पष्ट श्रेणी रखने और जातियों से संबंधित आंकड़ों की वैज्ञानिक तरीके से गणना करने की मांग उठाई।
राज्यसभा सदस्य कर्मवीर बौद्ध व कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में जातिगत जनगणना की मांग करते हुए प्रदर्शन कर उपायुक्त प्रीति के जरिये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर (ग्रामीण) के अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर व जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर (शहरी) के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी विशेष रूप से समर्थकों के साथ मौजूद रहे।
प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन एवं विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग के लिए 100 दिन तक ओबीसी हक हुंकार अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पैदल मार्च, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और रैलियों से मांग उठाने की बात कही गई।
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यमुनानगर। जातिगत जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक भागीदारी से जुड़े मुद्दों के लिए कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया गया। पंचायत भवन के सामने बंद पेट्रोल पंप परिसर में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना कराने, जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्पष्ट श्रेणी रखने और जातियों से संबंधित आंकड़ों की वैज्ञानिक तरीके से गणना करने की मांग उठाई।
राज्यसभा सदस्य कर्मवीर बौद्ध व कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में जातिगत जनगणना की मांग करते हुए प्रदर्शन कर उपायुक्त प्रीति के जरिये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर (ग्रामीण) के अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर व जिला कांग्रेस कमेटी यमुनानगर (शहरी) के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी विशेष रूप से समर्थकों के साथ मौजूद रहे।
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प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन एवं विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग के लिए 100 दिन तक ओबीसी हक हुंकार अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पैदल मार्च, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और रैलियों से मांग उठाने की बात कही गई।
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