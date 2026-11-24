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In Yamunanagar, the devotion of the pilgrims prevailed over the intense cold; a massive crowd gathered at the three sacred pools in the middle of the night.
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यमुनानगर में कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, आधी रात को तीनों सरोवरों में उमड़ा जनसैलाब
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार आधी रात को कपालमोचन मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रात 12 बजे से ही कपालमोचन, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी। रात के समय न्यूनतम तापमान करीब नौ डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना श्रद्धालु पवित्र सरोवरों में स्नान करने पहुंचे। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब पहली और दसवीं पातशाही में माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद लिया।
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