{"_id":"6b00120bf601c8045b036489","slug":"video-health-minister-inaugurates-amrit-pharmacy-in-rewari-emphasizes-making-medicines-available-for-free-in-government-hospitals-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने अमृत फार्मेसी का किया उद्घाटन, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने पर दिया जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर अब स्वास्थ्य विभाग के निशाने पर रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ऐसे डॉक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में दवा उपलब्ध होने के बावजूद मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए लिखना गंभीर मामला है। इस तरह की शिकायतें मिलने पर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को लेकर सबसे अधिक शिकायतें इसी बात की मिल रही हैं कि अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर मरीजों को साल्ट के नाम पर बाहर से दवा खरीदने की सलाह देते हैं। जब अस्पताल में संबंधित दवा मौजूद है तो मरीज को अपनी जेब से पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। इससे डॉक्टरों की कार्यप्रणाली और नीयत पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना है। इसलिए चिकित्सकों को सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों का लाभ मरीजों को मिले। आरती राव ने केंद्र सरकार की जन औषधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्रों पर बाजार की तुलना में कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अमृत फार्मेसी और ऐसे केंद्रों से मरीजों को सस्ती दवाइयां मिलने का लाभ मिलेगा। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि उपचार के दौरान किसी भी मरीज पर दवाइयों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। कार्यक्रम में रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। इस संबंध में सवाल किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विधायक को कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था। वह क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब उनसे ही पूछा जाना चाहिए। मंत्री के इस बयान के बाद उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मौलाना के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, कोसली विधायक अनिल यादव, नगर परिषद चेयरपर्सन विनीता पीपल, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, नगर परिषद उप चेयरमैन निखिल मांढैया, सुनील मूसेपुर, अनिल रायपुर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

... और पढ़ें