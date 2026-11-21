{"_id":"6b012ac63c4f890a87005143","slug":"video-hkrn-employees-on-strike-at-karnal-civil-hospital-patients-inconvenienced-as-operations-remain-stalled-for-an-hour-and-a-half-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल नागरिक अस्पताल में एचकेआरएन कर्मचारियों की हड़ताल, डेढ़ घंटे से ठप पड़े कामकाज से मरीज परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नागरिक अस्पताल में शनिवार को एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सुबह करीब नौ बजे से कर्मचारी करीब डेढ़ घंटे से अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। इसका सीधा असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। पर्ची बनाने से लेकर मरीजों से जुड़े कई जरूरी काम इन्हीं कर्मचारियों के जिम्मे हैं। ऐसे में पर्ची काउंटर पर कामकाज प्रभावित होने के कारण मरीज डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। हर महीने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में पहले भी अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के सामने मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आउटसोर्सिंग हेल्थ स्टाफ मंच की ओर से जिला नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी को दिए गए पत्र में बताया गया कि अस्पताल में करीब 180 एचकेआरएन कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग की 13 मई 2025 की संविदा कर्मचारी नीति का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने सात तारीख तक वेतन सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई थी। पत्र के अनुसार, कर्मचारियों को 17 नवंबर को आश्वासन दिया गया था कि दो दिन के भीतर वेतन नहीं आने पर वे अपने हक के लिए आंदोलन कर सकते हैं। इसके बावजूद वेतन संबंधी समस्या का समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों ने 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन संबंधी समस्या का समाधान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। त्योहारों के समय भी उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन से जल्द वेतन जारी करवाने की मांग की है।

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