{"_id":"6ad1b74086eb524d8e0154fa","slug":"video-in-kaithal-an-out-of-control-car-crashed-into-a-tree-on-karnal-road-three-people-including-two-brothers-died-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में करनाल रोड पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल रोड पर शुगर मिल के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार सवार तीनों युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान खुराना रोड निवासी अभिषेक और रक्षत तथा कलायत निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात हुआ था, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को शुक्रवार सुबह मिली। सुबह करीब पांच बजे सड़क पर घूमने निकले एक राहगीर ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी रोहताश भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई थी। हालांकि, कार के अनियंत्रित होने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक और रक्षत सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा मृतक कृष्ण कलायत का निवासी था। एक ही हादसे में तीन युवकों की मौत की खबर से उनके परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

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