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जींद। नागरिक अस्पताल में मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के बजाय अब मारपीट और विवाद सुर्खियां बन रहे हैं। अस्पताल के कमरा नंबर 22 में वीरवार को वार्ड ब्वाय अमित कुमार और दूसरे पक्ष के बीच हुई मारपीट के मामले की जांच रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। रविवार को कमेटी ने डॉ. राजेश भोला व उस समय कमरे में मौजूद अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। दूसरी तरफ घायल भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष कौशल्या का हालचाल जानने पहुंचे डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल में आए दिन हो रही घटनाएं शर्मनाक हैं और इन्हें रोकने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। घायल कौशल्या का हालचाल जानने के लिए डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा रविवार को नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने महिला से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के माहौल और व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल नहीं रहा। यहां मरीजों के साथ आए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर भी शर्म आती है। अगर सोशल मीडिया पर लोगों से अस्पताल के माहौल और सुविधाओं के बारे में पूछा जाए तो 80 प्रतिशत लोग अस्पताल के खिलाफ अपनी राय देंगे। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले भी उनके पास किसी व्यक्ति का फोन आया था, जिसने अस्पताल में उचित देखभाल नहीं होने की शिकायत की थी। उस दिन बाहर होने के कारण वह अस्पताल नहीं पहुंच सके थे। खेल मंत्री गौरव गौतम यहां आए थे और उनके निर्देश के बाद मामले की जांच शुरू हुई है। बाक्स तीन जांच पहले से लंबित, फिर भी नहीं थम रहे विवाद अस्पताल में बार-बार हो रहे विवादों पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही। हर घटना के बाद जांच कमेटी गठित होती है, बयान दर्ज होते हैं और रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन अस्पताल के माहौल में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। डिप्टी स्पीकर ने भी स्वीकार किया कि अस्पताल में तीन से चार जांच पहले से लंबित हैं। इनमें पॉलीक्लिनिक, पूर्व में अस्पताल में हुए विवाद और अब ताजा मारपीट का मामला शामिल है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीसी से भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों के प्रति अपना व्यवहार सुधारने और अस्पताल में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। बाक्स डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार, मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतों के निपटारे तथा विवादों के दौरान जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था पर अब गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि जब पहले की जांचों पर कार्रवाई लंबित है तो नई जांच रिपोर्ट का कितना असर होगा। केवल कमेटियां गठित करने और रिपोर्ट मांगने से अस्पताल का माहौल नहीं सुधरेगा।

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