{"_id":"6acb0e14c4ba34f84c0919ac","slug":"video-in-jhajjar-devotees-paid-obeisance-at-the-goddesss-shrine-following-the-mangala-aarti-beri-sdm-and-shrine-board-ceo-renuka-nandal-inspected-the-arrangements-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में मंगला आरती के बाद भक्तों ने लगाई मां के दरबार में हाजिरी, बेरी एसडीएम व श्राइन बोर्ड सीईओ रेणुका नांदल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शरादीय नवरात्र के पहले दिन विश्व प्रसिद्व मां भीमेश्वरी देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर में दर्शन करने के लिए अल सुबह से भक्तों की मंदिर में कतारें लग गई थी। मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में देर रात से भक्तों ने पहुंचना शुरू कर दिया था। मां भीमेश्वरी देवी मंदिर के बाहर व अंदर वाले भवनों को फूलों से सजाया गया। जहां पुजारी ने मत्रोंचारण के साथ मां को स्नान करवाया। बाद में मंगला आरती की गई। उसके बाद मां के दर्शन भक्तों लिए खोल दिए। वहीं पहले नवरात्रे को बेरी एसडीएम व श्राइन बोर्ड की सीईओ रेणुका नांदल ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मेले में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को दिशा-निर्देश दिए। मंदिर के पुजारी कुलदीप वशिष्ठ ने बताया कि देवी को सुबह साढ़े 4 बजे बाहर वाले मंदिर में लाया गया जहां मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। पावन ज्योत लेने उमड़ी अपार भीड़ प्रथम नवरात्र पर मां भीमेश्वरी के दरबार में प्रदेश के कोने-कोने से भक्त अंखड़ ज्योत लेने यहां पहुंचते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा ज्योत लेने वालों के लिए खासा इंतजाम किया गया था। ज्योत लेने पहुंचे भक्तों ने बताया कि वे हर नवरात्र मां के दरबार पैदल आते हैं और मंगला आरती लेकर पैदल ही गांव लौटते हैं। मंदिर आने वाले रास्तों पर पुलिस ने लगाए नाके मेले में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हों, इसको लेकर पुलिस ने कस्बे के चारों तरफ नाके लगाए हुए है। माता मंदिर मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की एंट्री बंद की हुई है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अलग-अलग शिप्टों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई चूक नही होने दी जाएगी। पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए है कि मंदिर से आने वाले श्रद्धालुओं से व्यवहार ठीक किया जाए।

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