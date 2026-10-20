{"_id":"6ad714b5d911252f34092efa","slug":"haryana-ramps-up-preparations-to-counter-terrorists-ats-equipped-with-400-personnel-and-armored-vehicles-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में आतंकियों से मुकाबले की तैयारी तेज, 400 जवानों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस हुई ATS","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा में आतंकियों से मुकाबले की तैयारी तेज, 400 जवानों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस हुई ATS

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Tue, 20 Oct 2026 12:43 PM IST







Link Copied



हरियाणा में आतंकियों से मुकाबले की तैयारी तेज, 400 जवानों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस हुई ATS

विज्ञापन