{"_id":"6ad86c28114c06aa9b000846","slug":"video-three-day-strike-announced-in-fatehabad-in-protest-against-the-granting-of-a-parallel-license-to-a-private-company-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में निजी कंपनी को पैरलल लाइसेंस देने के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल आज रात 10 बजे से शुरू हो रही है। इसको लेकर फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का प्रतिया जलाई है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को पैरलल लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ जिले के बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 22 से 24 अक्तूबर तक कामकाज ठप रखने का ऐलान किया है। बिजली कर्मचारी संगठन के सचिव रामनिवास शर्मा का कहना है कि बिजली वितरण में पैरलल लाइसेंस देने का फैसला निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। कर्मचारियों का आरोप है कि निगम, बिजली इंजीनियरों, उपभोक्ताओं, किसानों और विपक्षी दलों की आपत्तियों के बावजूद हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को लाइसेंस देने का एकतरफा फैसला किया। मोर्चा ने सरकार से इस प्रक्रिया को रोकने और लाइसेंस संबंधी आदेश रद्द कराने की मांग की है।

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