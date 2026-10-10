कल से नवरात्रि शुरू, बाजारों में फिर से चहल-पहल; फतेहाबाद में लोग खरीदारी में व्यस्त

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रविवार से नवरात्रे शुरू होने जा रहे है। नवरात्र को लेकर बाजार में भी रौनक लौटी है। बाजार में श्रद्धालु हर वस्तु जैसे खान-पान, पहनावा, माता के स्वरूप व अन्य सामग्री की खरीदारी करने में लगे है। रविवार को नवरात्र के पहले दिन का है। वहीं व्रत को लेकर मिट्टी के चकोरे व बर्तन की लोग खरीद कर रहे है। दुकानदार भजन लाल, सोनू और अशोक कुमार ने बताया कि नवरात्र में बाजारों में एक नया माहौल देखने को मिलेगा। आकर्षक पोशाकें, चुनरियां और शृंगार के सामान से सज गए हैं। विक्रेता राजेश ने बताया कि बाजारों में अखंड ज्योति जलाने के लिए 70 से 800 रुपये के दीये बिक रहे हैं। 100 से 1500 रुपये तक की माता की पोशाकें मिल रही हैं। 150 से 2500 रुपये तक के माता के स्वरूप बाजार में उपलब्ध हैं। 400 से 600 रुपये किलो मावे की बर्फी मिल रही इसको लेकर बाजारों में मिठाई में 30 से 70 रुपये तक की मिठाई, 25 से 50 तक रुपये का स्पंज रसगुल्ला, 400 से 600 रुपये किलो मावे की बर्फी और 180 से 300 रुपये किलो तक का पेठा खरीद सकते हैं। बाजारों में 20 से 70 रुपये तक के चुलाई के लड्डू व गजक भी उपलब्ध है। व्रत में खाए जाने वाले चिप्स भी बाजाराें में आ गए हैं। इसमें वेफर, सादा चिप्स, लाल चिप्स आदि शामिल हैं। कई तरह की नमकीन भी बाजार में आ चुकी है। व्रत में खाई जाने वाली सामग्री दाम के साथ बाजार की दुकानों में व्रत में खाए जाने वाली खाद्य सामग्री भी आ चुकी हैं। दुकानदार मोहनलाल का कहना है कि इनमें कुट्टू का आटा बाजारों में 120 रुपये से 130 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। वहीं सामकिया 100 रुपये व साबूदाना 60 से 70 रुपये किलो भाव से बिक रहे हैं। इसके साथ व्रत में खाई जाने वाली चिप्स, गजक, लड्डू और पेठा की मांग है। इससे विक्रेताओं का अनुमान है नवरात्र में बाजार में खरीदारी बढ़ेगी।

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