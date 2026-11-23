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फतेहाबाद। भूना के हिसार रोड स्थित गणेश कॉलोनी में प्लॉटों की खरीद-फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्री आगामी आदेशों तक नहीं की जाएगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के निर्देश पर उपायुक्त ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। मंत्री सोमवार को डीपीआरसी भवन में जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से छह का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि शेष छह मामलों में संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक में पूरी रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। गणेश कॉलोनी भूना के निवासियों ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2005-06 में काटी गई इस कॉलोनी के मूल नक्शे में गलियों, पार्किंग, रिजर्व लैंड और कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन अब कॉलोनी मालिक द्वारा जारी किए गए नए नक्शे में इन स्थानों को शामिल नहीं किया गया है। निवासियों ने कॉलोनी को नगर पालिका भूना के नाम किए जाने की मांग भी रखी। इस पर नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी वर्ष 2023 में नियमित की गई थी और खसरा नंबरों के आधार पर काटी गई थी। इसमें उक्त स्थानों को स्वीकृति नहीं दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने उपायुक्त को कॉलोनी के खाली प्लॉटों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही, अगली बैठक में कॉलोनी काटने वाले संबंधित लोगों को भी बुलाने के लिए कहा, ताकि मामले की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।

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