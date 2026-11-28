{"_id":"6b0ab35fb34419467208fcc7","slug":"video-annual-festival-at-sadguru-kripa-apna-ghar-in-fatehabad-from-december-3-to-5-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में सद्गुरु कृपा अपना घर में 3 से 5 दिसंबर तक वार्षिक महोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सद्गुरु कृपा अपना घर में आठवें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 से 5 दिसंबर तक श्रीकृष्ण कथा एवं गौ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम परमहंस संत शिरोमणि श्री श्री 108 हिंदू रत्न डॉ. स्वामी सदानंद महाराज के सानिध्य में होगा। इस दौरान नए वृद्ध, महिला एवं बाल सेवा आश्रम भवन की आधारशिला रखी जाएगी तथा तीन श्रीकृष्ण प्रणामी गोशालाओं और नंदीशालाओं का लोकार्पण किया जाएगा। शनिवार को आयोजित जानकारी साझा करने के कार्यक्रम में स्वामी सदानंद प्रणामी ट्रस्ट के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. मुरली धर शास्त्री, मुख्य सेवक अशोक भुक्कर, विनोद तायल, वीरेंद्र मित्तल और अनिल असीजा सहित अन्य सेवक उपस्थित रहे। आयोजन के तहत 3 और 4 दिसंबर को प्रतिदिन शाम 3 से 6 बजे तक श्रीकृष्ण कथा होगी। कथा का वाचन डॉ. स्वामी सदानंद महाराज करेंगे। कार्यक्रम हिसार-सिरसा बाईपास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर पेट्रोल पंप के नजदीक आश्रम परिसर में आयोजित होगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 5 दिसंबर को सुबह 9:15 बजे आश्रम भवन का शिलान्यास और गोशालाओं का लोकार्पण रहेगा। यह कार्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज के करकमलों से संपन्न होगा। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित देशभर के संत-महात्मा शामिल होंगे। समारोह में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिढा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और कृष्ण कुमार बेदी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला तथा विधायक विनोद भयाना सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है।

... और पढ़ें