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बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा

Rohit Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:21 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:21 PM IST







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गोरखपुर के एमपी इंटर कॉलेज में बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित जनसभा को विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने संबोधित किया। इस दौरान शिक्षक मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की गई। ... और पढ़ें

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