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कमला नेहरू कॉलेज में वंदे मातरम् अकादमिक ब्लॉक का भी किया उद्घाटनअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। छात्राओं की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने यू-स्पेशल बस सेवा के दो नए रूट शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज से इसका शुभारंभ किया। दोनों रूट की बसों से कमला नेहरू कॉलेज और गार्गी कॉलेज की छात्राओं को लक्ष्मी नगर और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मौके पर उन्होंने कॉलेज के नए वंदे मातरम् अकादमिक भवन का भी उद्घाटन किया।दोनों रूट पर बसें सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक मेट्रो स्टेशन से कॉलेजों की ओर चलेंगी। वहीं, दोपहर तीन बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉलेजों से मेट्रो स्टेशन के लिए बस सेवा उपलब्ध रहेगी। हर 30 मिनट में बस उपलब्ध कराई जाएंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ सुरक्षित और सुगम परिवहन उपलब्ध कराना है। यू-स्पेशल बस सेवा इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।कॉलेज के 62वें वार्षिक दिवस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज केवल डिग्री हासिल करने की जगह नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का मंच भी हैं। उन्होंने छात्राओं को मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि उनकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा भी डीयू से ही शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने, उनकी सहायता करने और छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाने से नेतृत्व की भावना विकसित होती है।मौके पर प्राचार्य प्रो. पवित्रा भारद्वाज ने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नए शैक्षणिक भवन का नाम वंदे मातरम् अकादमिक भवन रखा गया है। मौके पर प्रो. रूपा बसु और डॉ. नीना बंसल को संस्थान में 25 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सम्मानित किया गया। वहीं, रिसर्च में योगदान के लिए प्रो. प्रगति गौतम, डॉ. साधना अग्रवाल और डॉ. योगिता भाटिया को रिसर्च अवार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कॉलेज की मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया।इस अवसर पर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. विजिता सिंह अग्रवाल, डीयू दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रो. मनोज खन्ना, कस्तूरबा नगर के विधायक नीरज बसोया, आरके पुरम विधायक अनिल कुमार शर्मा और डीटीसी आयुक्त निहारिका राय उपस्थित रहीं।