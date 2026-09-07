सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: अब तक सात की मौत, मलबे से आई 'बम धमाके' जैसी आवाज; वीडियो रिपोर्ट

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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। इस दुखद घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत के गिरने से पहले बम धमाके जैसी आवाज आई थी। प्रत्यक्षदर्शी छात्र अंशुल ने बताया कि इस बिल्डिंग में उनके कई दोस्त रहते थे। जब इमारत गिरी, तो उन्होंने बम फटने जैसी तेज आवाज सुनी। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बचाव अभियान जारी है और मलबे को हटाने का काम तेजी से चल रहा है।

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