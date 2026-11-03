Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Slogans of "End the chaos, save democracy" will echo at Delhi University on Wednesday.
{"_id":"6aea0851f8f9430bdd0c4f24","slug":"video-slogans-of-end-the-chaos-save-democracy-will-echo-at-delhi-university-on-wednesday-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली विश्वविद्यालय में कल 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नारे गूंजेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली विश्वविद्यालय में कल 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नारे गूंजेंगे
दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे गूंजेंगे। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी) की ओर से अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च के जरिये संगठन की ओर से छात्र आंदोलनों में कथित अराजकता, राजनीतिक हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। एबीवीपी ने इस छात्र मार्च में विभिन्न कॉलेजों के 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों के हिस्सा लेने का दावा किया है। यह मार्च डीयू स्टेडियम के पास से शुरू होकर छात्रावास मार्ग पर समाप्त होगा। एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि बीते एक साल में दिल्ली में छात्र हितों से जुड़े कई मामलों को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में छात्रों की मूल मांगों की बजाए राजनीतिक नारे लगे। लोकतांत्रिक अधिकारों और वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।