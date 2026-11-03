दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम: त्योहारी सीजन की धूम, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़; रेंगने को मजबूर गाड़ियां

विकास मार्ग पर बुधवार शाम रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

विकास मार्ग पर बुधवार शाम यात्रा करने वाले वाहन चालकों को जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है। कड़कड़ी मोड़ से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन तक आयोजित होने वाले एक पैदल मार्च के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।



ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारू रखने के लिए कड़कड़ी मोड़ से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बीच के मुख्य मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इससे पूर्वी दिल्ली से आईटीओ, लक्ष्मी नगर और मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है।