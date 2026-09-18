{"_id":"6aacc7c19effca6c990abad2","slug":"video-safdarjung-enclave-police-solve-60-lakh-fraud-case-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में ठगी का खुलासा: 60 लाख की ठगी का आरोपी गुजरात से दबोचा, पिघला सोना और हीरा सेट बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दक्षिण-पश्चिम जिले के सफदरजंग एन्क्लेव थाना स्टाफ ने धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाते हुए यश कैलाश बुलचंदानी (24 वर्ष, खेड़ा, गुजरात) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से लगभग 96 ग्राम पिघला सोना, दो सोने के सिक्के, एक सोने की चेन, एक हीरे का सेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। यह मामला लगभग 60 लाख रुपये की आभूषण और नकदी की धोखाधड़ी से संबंधित था, जिसकी प्राथमिकी संख्या 218/2026, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिये शिकायतकर्ता से संपर्क किया। उसने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताकर विश्वास जीता और निवेश के बहाने पैसे व आभूषण ले लिए। 9 जुलाई, 2026 को आरोपी दिल्ली में शिकायतकर्ता से मिला और उसके मोबाइल फोन, आभूषण तथा 14 लाख रुपये नकद व क्रेडिट कार्ड वाले बैग के साथ फरार हो गया। तकनीकी जांच और सीसीटीवी विश्लेषण के बाद पुलिस टीम ने मेहसाणा, गुजरात में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

... और पढ़ें