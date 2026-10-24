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दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग पर आंदोलन जारी, प्रशासन ने ऑनलाइन कीं कक्षाएं

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:58 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:58 PM IST







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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग के बीच प्रशासन का क्लास ऑनलाइन करने का फैसला। छात्रों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर नहीं बनी सहमति। 12 अक्तूबर से आंदोलन है जारी। पांच छात्र बैठे है भूख हड़ताल पर। ... और पढ़ें

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