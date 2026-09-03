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दिल्ली के नरेला में जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जानें मामले पर पुलिस ने क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 AM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 AM IST







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दिल्ली के नरेला में जिम के बाहर आज सुबह प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के खिलाफ रिश्तेदारों ने हंगामा किया। वहीं घटना स्थल पर मौजूद बाहरी उत्तरी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लोकेश्वरण ने जानकारी दी। ... और पढ़ें

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