फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   stray dog attacked 18-month-old Abbas in Delhi video cctv

18 माह के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला: मासूम के चेहरे को नोचा, आईसीयू में भर्ती: CCTV में कैद दर्दनाक घटना

Sat, 19 Sep 2026 02:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 19 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

देशभर में कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में एक आवारा कुत्ते ने अठारह महीने के मासूम पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और उसे नाजुक हालत में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन
stray dog attacked 18-month-old Abbas in Delhi video cctv
मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तरी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक आवारा कुत्ते ने 18 महीने के मासूम बच्चे अब्बास पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है।

विज्ञापन


बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में कुत्ते को बच्चे पर हमला करते साफ देखा जा सकता है। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत कुत्ते को वहां से भगाया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
विज्ञापन


घटना की जानकारी मिलने के बाद एमसीडी ने कार्रवाई की। एमसीडी की टीम ने इलाके से कुछ आवारा कुत्तों का रेस्क्यू किया है। इन कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हालांकि, मासूम अब्बास पर हमला करने वाला कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। स्थानीय निवासी हमलावर कुत्ते को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस घटना से संगम विहार के स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। वे आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से चिंतित हैं। निवासियों ने एमसीडी से आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed