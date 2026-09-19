18 माह के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला: मासूम के चेहरे को नोचा, आईसीयू में भर्ती: CCTV में कैद दर्दनाक घटना

उत्तरी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक आवारा कुत्ते ने 18 महीने के मासूम बच्चे अब्बास पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है।

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बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में कुत्ते को बच्चे पर हमला करते साफ देखा जा सकता है। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत कुत्ते को वहां से भगाया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।घटना की जानकारी मिलने के बाद एमसीडी ने कार्रवाई की। एमसीडी की टीम ने इलाके से कुछ आवारा कुत्तों का रेस्क्यू किया है। इन कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हालांकि, मासूम अब्बास पर हमला करने वाला कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। स्थानीय निवासी हमलावर कुत्ते को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।इस घटना से संगम विहार के स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। वे आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से चिंतित हैं। निवासियों ने एमसीडी से आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।