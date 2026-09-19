दिल्ली में दिल दहला देने वाला मामला: कमरे में मिला हेड कांस्टेबल और पत्नी का शव, दरवाजा तोड़कर पहुंची पुलिस

पुलिस ने जुटाए सबूत

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक, क्राइम टीम और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजा हरीश चंद्र अस्पताल भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और घटना के क्रम का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है।