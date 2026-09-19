दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत, तीसरा रनवे रविवार से होगा शुरू

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का तीसरा रनवे (11आर/29एल) रविवार से विमानों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। डायल ने इस रनवे के पुनर्वास का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके बाद सभी आवश्यक निरीक्षण, परीक्षण और नियामकीय मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं।

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