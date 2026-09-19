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DUSU Election Results 2026 LIVE: कौन बनेगा डूसू का लीडर जेन-जी, आज आएगा फैसला

Sat, 19 Sep 2026 08:03 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 19 Sep 2026 08:03 AM IST
खास बातें

DUSU Election Results 2026 LIVE:  डूसू चुनाव के लिए विश्वविद्यालय के 52 कॉलेजों और विभागों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में शुक्रवार को 40.46 फीसदी मतदान हुआ, जो पिछले साल के 39.45 फीसदी से 1.01 फीसदी अधिक है।

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DUSU Election Results 2026 LIVe Delhi Univeristy union polls in ABVP Yash Dabas NSUI Vijay Shankar Meena
डूसू चुनाव रिजल्ट लाइव अपडेट - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

08:02 AM, 19-Sep-2026

डूसू चुनाव परिणाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

19 सितंबर 2026 को उत्तरी परिसर में डूसू चुनाव 2026 की मतगणना के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। यह प्रभाव सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित सड़कों से बचें, मार्ग परिवर्तन का पालन करें और सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें। आपातकालीन वाहनों को आवाजाही में सुविधा दी जाएगी। वाहन चालकों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
 
07:53 AM, 19-Sep-2026

1,000 ईवीएम का हुआ इस्तेमाल

डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 1,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 960 मशीनों को मतदान के लिए लगाया गया था, जबकि 40 मशीनें रिजर्व रखी गई थीं। मतदान के दौरान 12 कंट्रोल रूम संचालित किए गए। तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भी उपलब्ध रखा गया था। हालांकि, कहीं से भी ईवीएम में खराबी की शिकायत नहीं मिली।
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07:52 AM, 19-Sep-2026

डूसू चुनाव: 40.46 फीसदी मतदान, आज नतीजे

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में शुक्रवार को 40.46 फीसदी मतदान हुआ, जो पिछले साल से 1.01 फीसदी अधिक है। इस बार करीब 1.51 लाख छात्र मतदाता थे और 52 कॉलेजों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। अध्यक्ष सहित चार पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। शनिवार सुबह आठ बजे डीयू के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना शुरू होगी; नतीजे दोपहर तक संभावित हैं। उच्च न्यायालय ने विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है।

07:31 AM, 19-Sep-2026

DUSU Election Results 2026 LIVE: कौन बनेगा डूसू का लीडर जेन-जी, आज आएगा फैसला

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव का एक माह लंबा चुनावी संग्राम शुक्रवार को मतदान के साथ समाप्त हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 20 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। डूसू चुनाव में इस बार 1.51 लाख छात्र मतदाता थे, जबकि पिछले साल 39.45 फीसदी मतदान हुआ था। आज सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना से तय होगा कि डीयू की छात्र राजनीति की कमान किसके हाथ जाएगी।
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