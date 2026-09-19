DUSU Election Results 2026 LIVE: कौन बनेगा डूसू का लीडर जेन-जी, आज आएगा फैसला

08:02 AM, 19-Sep-2026 डूसू चुनाव परिणाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी 19 सितंबर 2026 को उत्तरी परिसर में डूसू चुनाव 2026 की मतगणना के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। यह प्रभाव सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित सड़कों से बचें, मार्ग परिवर्तन का पालन करें और सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें। आपातकालीन वाहनों को आवाजाही में सुविधा दी जाएगी। वाहन चालकों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

Traffic Advisory | 19.09.2026



In connection with the counting of votes for the DUSU Election 2026 at North Campus, traffic movement is likely to be affected from 0900 hrs to 1800 hrs on 19.09.2026.



Commuters are advised to avoid the affected roads, follow diversions and… pic.twitter.com/gqac2f41jV — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 19, 2026 19 सितंबर 2026 को उत्तरी परिसर में डूसू चुनाव 2026 की मतगणना के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। यह प्रभाव सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित सड़कों से बचें, मार्ग परिवर्तन का पालन करें और सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें। आपातकालीन वाहनों को आवाजाही में सुविधा दी जाएगी। वाहन चालकों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

07:53 AM, 19-Sep-2026 1,000 ईवीएम का हुआ इस्तेमाल डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 1,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 960 मशीनों को मतदान के लिए लगाया गया था, जबकि 40 मशीनें रिजर्व रखी गई थीं। मतदान के दौरान 12 कंट्रोल रूम संचालित किए गए। तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भी उपलब्ध रखा गया था। हालांकि, कहीं से भी ईवीएम में खराबी की शिकायत नहीं मिली। डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 1,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 960 मशीनों को मतदान के लिए लगाया गया था, जबकि 40 मशीनें रिजर्व रखी गई थीं। मतदान के दौरान 12 कंट्रोल रूम संचालित किए गए। तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों को भी उपलब्ध रखा गया था। हालांकि, कहीं से भी ईवीएम में खराबी की शिकायत नहीं मिली।

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07:52 AM, 19-Sep-2026 डूसू चुनाव: 40.46 फीसदी मतदान, आज नतीजे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में शुक्रवार को 40.46 फीसदी मतदान हुआ, जो पिछले साल से 1.01 फीसदी अधिक है। इस बार करीब 1.51 लाख छात्र मतदाता थे और 52 कॉलेजों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। अध्यक्ष सहित चार पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। शनिवार सुबह आठ बजे डीयू के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना शुरू होगी; नतीजे दोपहर तक संभावित हैं। उच्च न्यायालय ने विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है।