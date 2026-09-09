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Oxygen cylinder explodes in Okhla Mohit killed and body blown to pieces
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ओखला में ऑक्सीजन सिलिंडर फटा: युवक के हाथ-पैर और सिर हुए अलग, पुलिस को बीनना पड़ा एक-एक पार्ट; दहला देगा हादसा
दक्षिण दिल्ली के ओखला फेस वन में सुबह हृदय विदारक घटना हुई है। यहां ऑक्सीजन सिलिंडर फटने से मोहित नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 3 से 4 लोग घायल हुए। मोहित के शरीर के कई टुकड़े हो गए। उनके दोनों पैर-हाथ और सिर अलग हो गए थे। पुलिस ने अभी सभी शरीर के हिस्सों को एक करके बाग में रखा ओर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देखिए अमर उजाला की रिपोर्ट...
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