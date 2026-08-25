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दिल्ली में बारिश से आफत: पटेल नगर इलाके में विशालकाय पेड़ गिरा, कई रेडी पटरी और ई-रिक्शा चपेट में आई

अनुज कुमार

Updated Tue, 25 Aug 2026 03:58 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 03:58 PM IST

मंगलवार सुबह दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक विशालकाय पेड़ गिर गया। जिसकी चपेट में आने से कई रेडी पटरी व एक ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए। ... और पढ़ें

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