फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   400 additional roadways buses will run from Anand Vihar to uttar pradesh on Raksha Bandhan

घर जाने वालों के लिए बड़ी खबर: रक्षाबंधन पर आनंद विहार से चलेंगी अतिरिक्त बसें, जानें कब से सेवा शुरू होगी

Tue, 25 Aug 2026 10:13 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 25 Aug 2026 10:13 PM IST
सार

रक्षाबंधन पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आनंद विहार बस अड्डे की यह खबर आपके काम की है। यूपी रोडवेज 26 से 31 अगस्त तक 400 अतिरिक्त बसें चलाएगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टिकट काउंटर और अन्य व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

विज्ञापन
400 additional roadways buses will run from Anand Vihar to uttar pradesh on Raksha Bandhan
आनंद विहार से चलेंगी यूपी के लिए 400 अतिरिक्त रोडवेज बसें - फोटो : AI/अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आनंद विहार बस अड्डे से रक्षाबंधन के मद्देनजर 26 से 31 अगस्त के बीच लगभग 400 अतिरिक्त बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज चलाएगी। सामान्य दिनों में यहां से प्रतिदिन लगभग 850-900 बसें संचालित होती हैं, लेकिन त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर बसों की संख्या में यह वृद्धि की जा रही है।

विज्ञापन


यूपीएसआरटीसी स्टेशन इंचार्ज इंद्रपाल ने बताया कि अतिरिक्त बसें मुख्य रूप से उन मार्गों पर लगाई जाएंगी, जहां रक्षाबंधन के दौरान यात्री अधिक रहते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के चलते परिचालन को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं।
विज्ञापन


अतिरिक्त बसों के परिचालन में सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 26 से 31 अगस्त के बीच अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले चालकों और परिचालकों को 0.55 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से इंसेंटिव मिलेगा, जिससे छह दिनों में उन्हें लगभग 1,200 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


रोडवेज ने कर्मचारियों को त्योहार के दौरान ड्यूटी पर समय पर आने और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। आनंद विहार स्टैंड पर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर और बैरियर व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed