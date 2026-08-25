टमाटर की कीमत का अजब खेल: मंडी में 15 रुपये किलो, दुकानों पर मिला रहा 60 में; आखिर बीच में कौन कमा रहा?

सब्जी खरीदने निकले लोगों को टमाटर की कीमत सुनकर राहत नहीं मिल रही, जबकि मांग से ज्यादा टमाटर दिल्ली की मंडियों में आ रहा है। बावजूद इसके यही टमाटर थोक कारोबारियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बंगलूरू, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से लगातार बढ़ रही आवक के कारण मंडियों में टमाटर का सरप्लस हो गया है। मांग के मुकाबले माल ज्यादा होने से थोक भाव तेजी से नीचे आए हैं। स्थिति यह है कि करीब 25 रुपये प्रति किलो की लागत वाला टमाटर व्यापारियों को 15 रुपये प्रति किलो तक में बेचना पड़ रहा है।

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