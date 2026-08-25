कल का मौसम: राजधानी में मानसून ट्रफ का असर जारी, दो से तीन बार पड़ी फुहारें, कल भी हल्की बारिश के आसार

राजधानी में भोर में पांच बजे से ही कम दबाव का क्षेत्र बनने से अधिकतर स्थानों पर एक घंटे से अधिक तेज वर्षा हुई। हालांकि, बाद में मौसम खुलने से धूप निकल आई और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, मानसून ट्रफ के चलते दोपहर से लेकर शाम तक दो से तीन बार अलग-अलग स्थानों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश ने लोगों को भिगोया। बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली।