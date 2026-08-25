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दिल्ली: फाइफ स्टार होटल ली मेरिडियन की चौथी मंजिल से कूदा शख्स, दिविज की मौत के पीछे सामने आ रही ये वजह

Tue, 25 Aug 2026 09:31 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 09:31 PM IST
सार

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नई दिल्ली निवासी दिविज मारिया (37) के रूप में हुई है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दिविज शादीशुदा थे और पिछले कुछ महीनों से अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे, जिसका उनका मेडिकल इलाज भी चल रहा था। 

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Delhi Man jumps from fourth floor of five-star hotel Le Meridien
होटल ली मेरिडियन - फोटो : ANI

विस्तार
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राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में स्थित प्रतिष्ठित पांच सितारा होटल 'ली मेरिडियन' में मंगलवार, 25 अगस्त को एक बेहद दुखद और सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने होटल की चौथी मंजिल स्थित पूल साइड से कथित तौर पर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।

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डिप्रेशन से जूझ रहा था मृतक
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नई दिल्ली निवासी दिविज मारिया (37) के रूप में हुई है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दिविज शादीशुदा थे और पिछले कुछ महीनों से अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे, जिसका उनका मेडिकल इलाज भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि करीब छह महीने पहले ही उन्होंने गुरुग्राम स्थित एक कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

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आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना के तुरंत बाद आनन-फानन में दिविज को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
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क्राइम टीम ने किया मौके का मुआयना
सूचना मिलने के बाद पुलिस और क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम जांच के लिए सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है।

इस दुखद घटना के संबंध में पुलिस ने बीएनएसएस (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत इन्क्वेस्ट की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों से भी पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

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