दिल्ली: फाइफ स्टार होटल ली मेरिडियन की चौथी मंजिल से कूदा शख्स, दिविज की मौत के पीछे सामने आ रही ये वजह

क्राइम टीम ने किया मौके का मुआयना

सूचना मिलने के बाद पुलिस और क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम जांच के लिए सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है।



इस दुखद घटना के संबंध में पुलिस ने बीएनएसएस (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत इन्क्वेस्ट की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों से भी पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।