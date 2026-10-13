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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: राजीव चौक पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:59 PM IST







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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ... और पढ़ें

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