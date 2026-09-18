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आईफोन-18 प्रो पाने के लिए होड़: दिल्ली के साकेत मॉल में ऐपल स्टोर के बाहर लंबी कतारें

अनुज कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 PM IST







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दिल्ली के साकेत मॉल में सुबह 8 बजे से ही आईफोन 18प्रो मिलना शुरू हो गया है। दूर से आने वाले लोगों ने रात से आना शुरू कर दिया था। ... और पढ़ें

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