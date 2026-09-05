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Hindu organizations protest at Parliament Street Police Station in support of Swatantra Bhardwaj
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जंतर-मंतर मारपीट: स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू संगठनों का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन, शिकायत भी दी
शनिवार को जंतर-मंतर पर मारपीट के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पहुंचे वकीलों ने निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है।
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