{"_id":"6a9c268ec169e502a402a520","slug":"video-hindu-organizations-protest-at-parliament-street-police-station-in-support-of-swatantra-bhardwaj-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"जंतर-मंतर मारपीट: स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू संगठनों का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन, शिकायत भी दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जंतर-मंतर मारपीट: स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू संगठनों का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन, शिकायत भी दी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 05 Sep 2026 07:56 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 07:56 PM IST







Link Copied



शनिवार को जंतर-मंतर पर मारपीट के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पहुंचे वकीलों ने निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन