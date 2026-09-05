{"_id":"6a9beac33d6d1ecec10bba05","slug":"video-hindu-organizations-protest-against-the-arrest-of-swatantra-bhardwaj-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारद्वाज की गिरफ्तारी पर हिंदू संगठनों का विरोध: संसद मार्ग थाने पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस को दी शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारद्वाज की गिरफ्तारी पर हिंदू संगठनों का विरोध: संसद मार्ग थाने पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस को दी शिकायत

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:41 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:41 PM IST







Link Copied



सीजेपी प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय आजाद से मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता संसद मार्ग थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भारद्वाज की गिरफ्तारी का विरोध दर्ज कराया और मामले को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत भी दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन