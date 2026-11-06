{"_id":"6aed678d84bc4273e902915a","slug":"video-ground-report-from-karol-bagh-massive-fire-at-a-shop-in-gaffar-market-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"करोल बाग से ग्राउंड रिपोर्ट: गफ्फार मार्केट की एक दुकान में भीषण अग्निकांड, जानें स्थानीय दुकानदार ने क्या कहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करोल बाग से ग्राउंड रिपोर्ट: गफ्फार मार्केट की एक दुकान में भीषण अग्निकांड, जानें स्थानीय दुकानदार ने क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Fri, 06 Nov 2026 11:07 AM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 11:07 AM IST







Link Copied



राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट में गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात को एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई। यह घटना दिवाली और धनतेरस के त्योहार से ठीक पहले हुई है। लगभग दो दर्जन के आसपास दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची कॉलिंग का काम अभी भी जारी। कोई हताहत नहीं, लेकिन व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है। ... और पढ़ें

विज्ञापन