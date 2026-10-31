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Four people died in a massive fire at a shoe factory in Delhi's Mangolpuri
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दिल्ली: मंगोलपुरी में पेट्रोल पंप से महज 20 मीटर की दूरी पर लगी आग, चार लोगों की हुई मौत
दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेस 1 के बी ब्लॉक में शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे के बीच लगी आग में चार लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहा है हादसा और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि महज 20 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है वहां तक अगर आग की लपटें पहुंचती तो और बड़ा हादसा हो सकता था।
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