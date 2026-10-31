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दिल्ली: मंगोलपुरी में पेट्रोल पंप से महज 20 मीटर की दूरी पर लगी आग, चार लोगों की हुई मौत

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 31 Oct 2026 01:46 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 01:46 PM IST

दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेस 1 के बी ब्लॉक में शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे के बीच लगी आग में चार लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहा है हादसा और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि महज 20 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है वहां तक अगर आग की लपटें पहुंचती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। ... और पढ़ें

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