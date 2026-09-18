{"_id":"6aacc2ad15a98328f0022fc6","slug":"video-dusu-elections-campaigning-continues-outside-metro-station-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"डूसू चुनाव: मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रचार जारी, खुलेआम उड़ीं नियमों की धज्जियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डूसू चुनाव: मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रचार जारी, खुलेआम उड़ीं नियमों की धज्जियां

अनुज कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 10:18 AM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 10:18 AM IST







Link Copied



डूसू चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और कैंपस के बाहर चुनावी प्रचार जारी है। छात्र अपने प्रत्याशियों के समर्थन में राहगीरों व छात्रों के बीच प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन