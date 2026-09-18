{"_id":"6aacebd728a16183dd040b69","slug":"video-dusu-election-voting-sloganeering-outside-shyam-lal-college-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"डूसू चुनाव वोटिंग: श्याम लाल काॅलेज के बाहर नारेबाजी, जीटी रोड पर जाम; छात्रों ने बताया किसे चुनेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्वी दिल्ली स्थित श्याम लाल कॉलेज में मतदान प्रक्रिया जारी है। इस दौरान जीटी रोड पर बैरिकेडिंग के कारण यातायात बाधित हुआ है। कॉलेज में पुलिस की कड़ी व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी तैनात हैं। परिसर के बाहर नारेबाजी भी हुई, जिसके चलते पुलिस और नारे लगाने वालों के बीच विवाद हो गया। चुनाव के कारण जीटी रोड पर यातायात का दबाव बढ़ गया और वाहनों का मार्ग बदला गया। पहली बार मतदान करने आए युवकों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया।

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