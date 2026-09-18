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दिल्ली: मयूर विहार में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना के बाद पहुंची पुलिस-दमकल टीम

Fri, 18 Sep 2026 01:21 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 01:21 PM IST
सार

दिल्ली में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, मयूर विहार फेज 1 स्थित बलराम पब्लिक स्कूल को सुबह बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा कार्रवाई शुरू की गई।

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Delhi Threat to blow up a school in Mayur Vihar with a bomb
दिल्ली स्कूल बम (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 स्थित बलराम पब्लिक स्कूल को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी भरे कॉल के बाद स्कूल में तुरंत सुरक्षा प्रतिक्रिया शुरू की गई। दिल्ली फायर सर्विस ने इस घटना की जानकारी दी है।

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दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के अनुसार, सुबह 8:40 बजे बम की धमकी की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को सतर्क किया गया। यह घटना स्कूल परिसर में हड़कंप का कारण बनी।

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छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। स्कूल में व्यापक सुरक्षा जांच अभियान जारी है। इस तरह की धमकियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय होती हैं। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

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