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Devotees taking a holy dip in sacred pool at Gurudwara Bangla Sahib on occasion of Prakash Parv
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प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा बंगला साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान करते श्रद्धालु
मंगलवार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान करते श्रद्धालु। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुद्वारा परिसर में सिख धर्म के दस गुरुओं और उनके गौरवशाली इतिहास पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों में खास उत्सुकता दिखाई दी। प्रकाश पर्व के स्वागत में रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से की गई गुरुद्वारे की भव्य सजावट ने पूरे परिसर को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता के रंग में सराबोर कर दिया।
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