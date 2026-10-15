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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Delhi Police takes firm stance regarding CJP Tiranga March

दिल्ली में प्रदर्शन: सीजेपी के तिरंगा मार्च पर संकट, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 17 अक्तूबर तक बंद

Thu, 15 Oct 2026 09:00 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:00 PM IST
Delhi Police takes firm stance regarding CJP Tiranga March
दिल्ली में शुक्रवार, 16 अक्तूबर को सीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क बंद करने को कहा है। वहीं, कनॉट प्लेस के मार्केट एसोसिएशन ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी प्रदर्शन या सभा में शामिल न हों, जिससे लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन हो।
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