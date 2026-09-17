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वीडियो: पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा और हर्ष मल्होत्रा सहित मंत्रियों ने किया रक्तदान

अनुज कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:25 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:25 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित दिल्ली सरकार के समस्त मंत्रियों ने आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंपेन में सैंकड़ों जनों के साथ मिलकर स्वयं रक्तदान किया। ... और पढ़ें

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