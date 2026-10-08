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ग्राउंड रिपोर्ट: जहां हुआ सीमापुरी में हादसा, वहां पहुंचा अमर उजाला; जानें स्थानीय लोगों ने क्या बताया

अनुज कुमार

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:14 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:14 PM IST







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उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार दोपहर एक जर्जर चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं। घटना के बाद अमर उजाला की टीम घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। ... और पढ़ें

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