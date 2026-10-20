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तीन नहीं, चार पुतलों का हुआ दहन... रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के साथ 'कॉकरोच' का भी पुतला दहन

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 20 Oct 2026 11:00 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 11:00 PM IST







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पीतम पूरा स्थित श्री केशव रामलीला कमेटी का द्वारा इस बार लंकापति रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के साथ-साथ 'कॉकरोच' का भी दहन किया गया। कपिल मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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