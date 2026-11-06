बैटरी की ओवरचार्चिंग से हादसा: करोल बाग की गफ्फार मार्केट अग्निकांड में खुलासा, देखें वीडियो

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करोल बाग के गफ्फार मार्केट स्थित पुरी प्लाजा में बृहस्पतिवार तड़के मोबाइल सामान की दुकान में आग लग गई। यह आग इमारत की सभी मंजिलों तक फैल गई, जिस पर करीब 27 दमकल गाड़ियों ने काबू पाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में बैटरियों के अधिक गर्म होने या अधिक चार्ज होने को आग का संभावित कारण माना जा रहा है और मामले की जांच जारी है।

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