{"_id":"6ab6755f3c430fc4ba0b91ce","slug":"video-a-conspiracy-to-murder-farmer-was-hatched-abroad-in-delhi-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"विदेश में रची जा चुकी थी किसान की हत्या की साजिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाहरी उत्तरी जिला के पूंठगांव में आपसी रंजिश में एक किसान की हत्या की साजिश विदेश में रची जा चुकी थी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का करीबी विक्की हडल अपने नजदीकियों की मदद से इस घटना को अंजाम देने के लिए पीड़ित की रेकी करवा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किसान को कुछ लोगों के पीछा करने का अहसास हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने छानबीन करते हुए साजिश में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी परिक्षेत्र के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिंकू (29), सुमित (29), केशव उर्फ नोनू (19), इशू (20) और सागर डबास (करीब 25) के रूप में हुई है। रिंकू और सुमित पानीपत के इसराना जबकि अन्य आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुर डबास के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से बरेटा और इटली निर्मित पिस्टल समेत पांच पिस्टल, दस कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है।

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