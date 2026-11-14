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विकास और विरासत का संगम: भारत मंडपम में 45वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक
प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का शुक्रवार को आगाज हुआ। इस वर्ष मेले की थीम ‘विकास और विरासत’ रखी गई है। मेले के पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। देश की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और आधुनिक विकास की झलक देखने के साथ ही लोगों ने विभिन्न राज्यों के स्टॉलों पर जमकर खरीदारी भी की।
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