दिल्ली: बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, सिर पर पत्थर से किए थे कई वार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 14 Nov 2026 10:20 AM IST
सार
बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह गलत इरादे से महिला के पास गया था और फिर उसकी हत्या कर दी।
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विस्तार
दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी इलाके में महिला की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामना आया है कि आरोपी ने महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने महिला के सिर पर कई बार पत्थर से वार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह गलत इरादे से महिला के पास गया था और फिर उसकी हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की आगे की जांच चल रही है।
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स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, 7/11 की रात को यह हत्या तब हुई जब पीड़िता नशे की हालत में सड़क किनारे पड़ी थी। 36 वर्षीय आरोपी प्रमोद रात के समय वहां से गुजर रहा था, तभी उसने पीड़िता को उठाया और पास के एक खाली प्लॉट में ले गया। पीड़िता ने उसे छूने और एक तरफ ले जाने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी।
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